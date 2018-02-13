Астрономы заглянули в сердце потрясающей туманности Розетка

Ведущий автор исследования доктор Кристофер Варинг из школы физики и астрономии сказал: «Массивные звезды, составляющие центральный кластер Розетка, составляют несколько миллионов лет и уже прошли полпути своего жизненного цикла. В течение долгого времени их звездные ветры будут нарастать, что приведет к увеличению центральной полости в десять раз больше».

Туманность Розетка расположена в Галактике Млечный Путь примерно в 5000 световых лет от Земли и известна своей розовой формой и отличительной дырой в центре. Туманность - это межзвездное облако пыли, водорода, гелия и других ионизированных газов с несколькими массивными звездами, найденными в скоплении в его сердце. Звездные ветры и ионизирующее излучение этих массивных звезд влияют на форму гигантского молекулярного облака. Но размер и возраст полости, наблюдаемой в центре туманности Розетта, слишком малы по сравнению с возрастом ее центральных звезд.Благодаря компьютерному моделированию астрономы в Лидсе и в Университете Кила обнаружили, что образование туманности, вероятно, будет в тонком листообразном молекулярном облаке, а не в сферической или толстой дисковой форме, как могут предположить некоторые фотографии. Тонкая дискообразная структура облака, фокусирующая звездные ветры от центра облака, будет составлять сравнительно небольшой размер центральной полости.Ученые имитировали обратную связь звездного ветра и образование туманности в различных моделях молекулярных облаков, включая кусковую сферу, толстый нитевидный диск и тонкий диск, все созданные из того же начального атомного облака с низкой плотностью. Применение наблюдаемых данных к моделям дало ученым новое представление о ролях, которые играют отдельные звезды в туманности Розетка. Астрономы надеются рассмотреть подобным образом другие похожие объекты в галактике Млечный Путь, чтобы выяснить причину их необычных форм.