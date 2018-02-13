На допинге поймали участника эстафетной сборной Японии по шорт-треку

Спортсмен не успел даже выйти на старт вместе с японской эстафетной сборной в забеге на пять километров. Тест, оказавшийся положительным, провели 4 февраля. Двадцатиоднолетний японец употреблял запрещенный ацеталозамид. Спортсмен отрицает свою вину. Согласно олимпийским правилам он должен был покинуть олимпийскую деревню. Японец поклялся, что докажет свою невиновность. Не желая действовать на нервы своим коллегам по сборной, спортсмен начнет восстанавливать справедливость уже в Пхенчхане после окончания Олимпиады.Данный инцидент конечно удивляет. Тест Сайто, взятый 29 января в японском тренировочном лагере дал отрицательный результат. В свою очередь для Японии, являющейся хозяйкой будущей летней Олимпиады на территории Токио, употребление стероидов является нетипичным.