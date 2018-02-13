Евгений Петросян продемонстрировал шляпу с «кошачьими ушками»

Петросян является настоящим модником. Образ Евгения вызвал большое удивление у фолловеров его Instagram. Некоторые подписчики подумали, что у юмориста на шляпе находятся рога. Шоумен под фото написал, что кошачьи ушки на его головном уборе - это задумка модельера Карла Лагерфельда.Свою коллекцию одежды дизайнер посвятил своей кошке Шупетт. Публикация юмориста в течение суток сумела собрать около 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и множество лестных комментариев. В январе нынешнего года Петросян надел пальто-тренч, которое приобрёл у известного модельера Гоши Рубчинского, и поделился с поклонниками новым видом в соцсетях.