АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Евгений Петросян продемонстрировал шляпу с «кошачьими ушками»

Евгений Петросян, являющийся известным отечественным юмористом, продемонстрировал поклонникам чёрную шляпу с «кошачьими ушками». Публикация артиста обнародована в его микроблоге Instagram.

Евгений Петросян продемонстрировал шляпу с «кошачьими ушками»


Петросян является настоящим модником. Образ Евгения вызвал большое удивление у фолловеров его Instagram. Некоторые подписчики подумали, что у юмориста на шляпе находятся рога. Шоумен под фото написал, что кошачьи ушки на его головном уборе - это задумка модельера Карла Лагерфельда.

Свою коллекцию одежды дизайнер посвятил своей кошке Шупетт. Публикация юмориста в течение суток сумела собрать около 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и множество лестных комментариев. В январе нынешнего года Петросян надел пальто-тренч, которое приобрёл у известного модельера Гоши Рубчинского, и поделился с поклонниками новым видом в соцсетях.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости