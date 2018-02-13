Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру

В Instagram Алексей продемонстрировал одну из комнат жилища, находящегося в Минске, откуда молодой человек родом. Звезде ТНТ очень нравится новостройка, так как получилась она именной такой, какой он хотел её видеть.Сейчас Чайчиц ждёт, когда у него появится возможность взяться за ремонт, в ходе которого парень намерен воплотить 3D-идеи в реальность.Алексей добавил, что мечтал о такой квартире, как и любой белорусский провинциал. При этом брюнет из периметра частично исполнил данное желание уже в 23 года, но только теперь дом полностью создан.Чайчиц гордится тем, что имеет такую жилплощадь, однако немного опечален, ведь начать ремонт без него нельзя.Популярный житель телестройки также поинтересовался у подписчиков, чего не хватает в его квартире и насколько баллов можно оценить её красотку.Чайчиц, напомним, продолжает строить отношения с Лизой Триандафилиди. Молодые люди отказались от свадебного конкурса, и при этом считают себя самой счастливой парой на реалити-шоу.