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Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру

Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц, который регулярно рассказывает подписчиках о своих достигнутых целях, заявил, что получил ключи от квартиры, над дизайном которой работал вместе со специалистами.

В Instagram Алексей продемонстрировал одну из комнат жилища, находящегося в Минске, откуда молодой человек родом. Звезде ТНТ очень нравится новостройка, так как получилась она именной такой, какой он хотел её видеть.

Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру

Сейчас Чайчиц ждёт, когда у него появится возможность взяться за ремонт, в ходе которого парень намерен воплотить 3D-идеи в реальность.

Алексей добавил, что мечтал о такой квартире, как и любой белорусский провинциал. При этом брюнет из периметра частично исполнил данное желание уже в 23 года, но только теперь дом полностью создан.

Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру

Чайчиц гордится тем, что имеет такую жилплощадь, однако немного опечален, ведь начать ремонт без него нельзя.

Популярный житель телестройки также поинтересовался у подписчиков, чего не хватает в его квартире и насколько баллов можно оценить её красотку.

Чайчиц, напомним, продолжает строить отношения с Лизой Триандафилиди. Молодые люди отказались от свадебного конкурса, и при этом считают себя самой счастливой парой на реалити-шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:07
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