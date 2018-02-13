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В Смоленской области коммунальщики отремонтировали крышу над квартирой пенсионерки с помощью тазиков

“ВКонтакте” были опубликованы фото, сделанные жителем из Смоленской области. Коммунальщики города Сафонова отремонтировали крышу над квартирой пенсионерки с помощью тазиков.

Данный инцидент произошел на ул. Гагарина, где проживает пострадавшая особа. Она постоянно имеет проблемы со здоровьем из-за протекающей крыши, заливающей не только тамбур, но и коридор женщины. Также вода часто попадает в подъезд, принося дискомфорт другим жильцам.

В Смоленской области коммунальщики отремонтировали крышу над квартирой пенсионерки с помощью тазиков


Сотрудники ЖКХ постоянно обещали исправить ситуацию, после чего сообщили людям о проведенном ремонте. Они были в шоке, когда увидели возле трубы эти предметы, которые не спасают от потопа во время дождей. Также жильцы обращались в прокуратуру, но до сих пор не получили результата.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30
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