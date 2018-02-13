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Ученые: Домашние животные помогают людям поддерживать психическое здоровье

Новое исследование британских ученых – одно из первых, в котором рассматриваются доказательства того, как животное-компаньон или домашний питомец может помочь человеку справиться со своим психическим здоровьем.
Ученые: Домашние животные помогают людям поддерживать психическое здоровье


Работа, проведенная доктором Хелен Брукс из Института психологии, здравоохранения и общества Университета Ливерпуля, направлена на изучение степени, характера и качества доказательств, подразумевающих роль и пользу влияния животных на людей с психическими проблемами. Исследование появилось в BMC Psychiatry.

Исследовательская группа рассмотрела 17 международных научных работ, чтобы выявить положительные, отрицательные и нейтральные воздействия домашних животных на психику. Ученые пришли к выводу, что «интенсивность» взаимосвязи с животными-компаньонами способствует улучшению способности к управлению психическим состоянием, особенно во время кризиса.

Специалисты также отметили негативные аспекты, в том числе практическое и эмоциональное бремя владения домашним животным и психологическое воздействие, которое может привести к потере последнего.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:00
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