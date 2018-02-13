Ученые: Домашние животные помогают людям поддерживать психическое здоровье

Работа, проведенная доктором Хелен Брукс из Института психологии, здравоохранения и общества Университета Ливерпуля, направлена на изучение степени, характера и качества доказательств, подразумевающих роль и пользу влияния животных на людей с психическими проблемами. Исследование появилось в BMC Psychiatry.Исследовательская группа рассмотрела 17 международных научных работ, чтобы выявить положительные, отрицательные и нейтральные воздействия домашних животных на психику. Ученые пришли к выводу, что «интенсивность» взаимосвязи с животными-компаньонами способствует улучшению способности к управлению психическим состоянием, особенно во время кризиса.Специалисты также отметили негативные аспекты, в том числе практическое и эмоциональное бремя владения домашним животным и психологическое воздействие, которое может привести к потере последнего.