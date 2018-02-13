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МОК похвалил фигуриста из Соединённых Штатов за каминг-аут

Представитель Международного олимпийского комитета похвалил фигуриста из Соединённых Штатов за каминг-аут.

МОК похвалил фигуриста из Соединённых Штатов за каминг-аут


Анджела Руджеро, занимающая пост главы комиссии спортсменов МОК – Международного олимпийского комитета поприветствовала американского известного фигуриста Адама Риппона, за то, что он признался в гомосексуальности. Руджеро отметила, что многообразие МОК – это именно то, к чему имеется стремление, это олимпийские цели. По словам главы комиссии спортсменов МОК, это является сигналом, который посылается миру, поэтому такие поступки нужно только приветствовать.

Анджела Руджеро отметила важность терминологии непосредственно для соблюдения гендерного равенства. Она призвала спортсменок называть не девочками, а женщинами. Следует отметить, что Адам Риппон, а также Гас Кенуорти, являющийся его соотечественником фристайлистом, стали в истории Олимпийских игр первой гей-парой, не скрывающей свои отношения.
Общество / Спорт
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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