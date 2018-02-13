Большинство россиян негативно относятся к супружеским изменам – Исследование
Социологи провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к супружеским изменам. Оказалось, что 64% людей негативно относятся к таким событиям в личной жизни.
Среди женщин 69% высказались против негативного поведения своих половинок, а число мужчин составило 50%, причем каждый 10 человек стал лояльнее относиться к данному вопросу. Стало известно, что население страны также не жалует однополые браки, но не столь категорично относится к совершению абортов.
Также 79% лиц не одобряют отношения между представителями нетрадиционной ориентации, а также могут осудить прерывание беременности без важных причин. В опросе приняли участие 2000 добровольцев, достигшие совершеннолетия.
Среди женщин 69% высказались против негативного поведения своих половинок, а число мужчин составило 50%, причем каждый 10 человек стал лояльнее относиться к данному вопросу. Стало известно, что население страны также не жалует однополые браки, но не столь категорично относится к совершению абортов.
Также 79% лиц не одобряют отношения между представителями нетрадиционной ориентации, а также могут осудить прерывание беременности без важных причин. В опросе приняли участие 2000 добровольцев, достигшие совершеннолетия.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20