Британка сбросила 50 килограмм после “ужасного” секса с партнером
Британка Бонни Стайнер рассказала на шоу о своих достижениях в похудении. Ей удалось сбросить 50 кг после “ужасного” секса с партнером, а сейчас воодушевленная девушка ищет себе парня для отношений.
Она после родов сильно поправилась, но никогда не переживала по такому поводу, а также всегда ела много продуктов в любое время суток. Такой режим привел молодую особу к большому весу, после чего она уже не могла кататься на лошадях, не выдерживающих массу тела человека.
После таких событий у полной женщины возникли проблемы с самооценкой, и интимная жизнь доставляла ей много неудобств. Потому она решила заняться собой и приняла участие в проекте, где люди ищут свою половинку. После 12-месячного перерыва в личной жизни британка надеется встретить своего возлюбленного.
Она после родов сильно поправилась, но никогда не переживала по такому поводу, а также всегда ела много продуктов в любое время суток. Такой режим привел молодую особу к большому весу, после чего она уже не могла кататься на лошадях, не выдерживающих массу тела человека.
После таких событий у полной женщины возникли проблемы с самооценкой, и интимная жизнь доставляла ей много неудобств. Потому она решила заняться собой и приняла участие в проекте, где люди ищут свою половинку. После 12-месячного перерыва в личной жизни британка надеется встретить своего возлюбленного.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00