Британка сбросила 50 килограмм после “ужасного” секса с партнером

Она после родов сильно поправилась, но никогда не переживала по такому поводу, а также всегда ела много продуктов в любое время суток. Такой режим привел молодую особу к большому весу, после чего она уже не могла кататься на лошадях, не выдерживающих массу тела человека.После таких событий у полной женщины возникли проблемы с самооценкой, и интимная жизнь доставляла ей много неудобств. Потому она решила заняться собой и приняла участие в проекте, где люди ищут свою половинку. После 12-месячного перерыва в личной жизни британка надеется встретить своего возлюбленного.