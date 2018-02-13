Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь Стефанию с совершеннолетием

Сегодня дочке популярного исполнителя отечественной эстрады Дмитрия Маликова исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия своего ребенка Маликов опубликовал давние фотоснимки со Стефанией.В этот день Стефания Маликова отмечает совершеннолетие. Девушку поздравляют родные, друзья и многочисленные поклонники. В числе первых поздравляющих числится Инна Маликова, ее тетя.Отец Стефании тоже не остался в стороне и опубликовал давние снимки дочки и написал трогательное поздравление. Он поздравил дочь с совершеннолетием и отметил, что это важный жизненный этап для нее и всей семьи. Пожелал успехов, попросил не обижать старших и близких людей.Призвал совершать добрые дела и быть щедрой. Также пожелал взаимной и чистой любви. А в конце пожелал женского счастья и напомнил о том, как они все ее сильно любят. Пользователи интернета присоединились к поздравлениям и пожеланиям.Стоит напомнить, что совсем недавно в семействе Маликовых произошло пополнение. Суррогатная мать родила им малыша. Ребенок появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.