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Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь Стефанию с совершеннолетием

Дмитрий Маликов трогательно поздравил с совершеннолетием свою дочь Стефанию и выложил архивные фотоснимки.

Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь Стефанию с совершеннолетием


Сегодня дочке популярного исполнителя отечественной эстрады Дмитрия Маликова исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия своего ребенка Маликов опубликовал давние фотоснимки со Стефанией.

В этот день Стефания Маликова отмечает совершеннолетие. Девушку поздравляют родные, друзья и многочисленные поклонники. В числе первых поздравляющих числится Инна Маликова, ее тетя.

Отец Стефании тоже не остался в стороне и опубликовал давние снимки дочки и написал трогательное поздравление. Он поздравил дочь с совершеннолетием и отметил, что это важный жизненный этап для нее и всей семьи. Пожелал успехов, попросил не обижать старших и близких людей.

Призвал совершать добрые дела и быть щедрой. Также пожелал взаимной и чистой любви. А в конце пожелал женского счастья и напомнил о том, как они все ее сильно любят. Пользователи интернета присоединились к поздравлениям и пожеланиям.

Стоит напомнить, что совсем недавно в семействе Маликовых произошло пополнение. Суррогатная мать родила им малыша. Ребенок появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:47
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