АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Поклонники раскритиковали клип Нюши на песню “Ночь”

Поклонники раскритиковали эффектный клип Нюши на новую песню «Ночь».

Поклонники раскритиковали клип Нюши на песню “Ночь”


Популярная певица представила новый клип, видео размещено на официальном канале звезды на YouTube. Но, как оказалось, не всем поклонникам Нюши пришлась по вкусу ее новая видеоработа.
Презентация музыкального клипа на песню «Ночь» вызвало бум критических комментариев.

Красивое видео, эффектные ландшафты в кадре и сама певица в объятиях прекрасного принца не рассказала некоторым из почитателей творчества Нюши ни о чем. Комментарии пестрили замечаниями о слабой смысловой линии видеоклипа, многие просто не поняли, какая связь песни с видеорядом, и есть ли он вообще.

Все же, нашлось и другое мнение, истинные поклонники голосистой поп-дивы высказали свое искреннее восхищение ее талантом и обрадовались выходу нового клипа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости