Поклонники раскритиковали клип Нюши на песню “Ночь”

Популярная певица представила новый клип, видео размещено на официальном канале звезды на YouTube. Но, как оказалось, не всем поклонникам Нюши пришлась по вкусу ее новая видеоработа.Презентация музыкального клипа на песню «Ночь» вызвало бум критических комментариев.Красивое видео, эффектные ландшафты в кадре и сама певица в объятиях прекрасного принца не рассказала некоторым из почитателей творчества Нюши ни о чем. Комментарии пестрили замечаниями о слабой смысловой линии видеоклипа, многие просто не поняли, какая связь песни с видеорядом, и есть ли он вообще.Все же, нашлось и другое мнение, истинные поклонники голосистой поп-дивы высказали свое искреннее восхищение ее талантом и обрадовались выходу нового клипа.