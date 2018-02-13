Hyundai в Женеве представит электрический багги Kite

Hyundai Kite Concept разработали студенты-дизайнеры из Великобритании, Индии, Италии, Южной Кореи, Мексики, Индии, Китая. По сути, концепция представляет собой электрическое багги длинной в 3 745 мм, шириной в 2 235 мм, высотой в 1 455 мм. Колёсная база составляет 2 580 мм. Новую версию оснастили двумя посадочными местами. Автомобиль не имеет ветрового стекла, а также крыши. Концепт также лишен дверей.Есть данные, что дебют новой версия Hyundai Kite Concept состоится шестого марта во время женевского международного автосалона. Пока нет данных будет ли авто оснащаться функциональным двигателем. Известно, что концепт в движение приводится электрическим компактным силовым агрегатом.