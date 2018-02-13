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Google Maps покажет родным местонахождение пользователя

Разработчиками проведено обновление Google Maps. Приложение сделали более заботливым о своих постоянных пользователях. Новую версию дополнили опцией по слежению приложением за некоторыми видами телефонов. Доступ к данным будут иметь друзья и близкие доверенные люди.

Данная функция Google Maps дает доступ к определению местонахождения. Использование возможностей позволяет родным и близким друзьям получить доступ к месту нахождения пользователей приложения. Помимо прочего, доступна возможность информирования о уровне заряда батареи на смартфоне. Еще один важный момент, получение сообщений о зафиксированном времени прибытия на заранее определенную станцию. Также добавлена опция указания названия дорог или улиц.

Google Maps покажет родным местонахождение пользователя


Как предполагают специалисты компании, обновленное приложение вызовет повышенный интерес. Критиками так же отмечается важность внедрения для данных, дополнительной защиты, позволяющей приложению работать не против пользователя и исключить доступ для кибермошенников и хакеров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:50
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