Надя Дорофеева из группы "Время и стекло" отправилась покорять Нью-Йорк

Надя Дорофеева решила отправиться в Нью-Йорк, чтобы попробовать его покорить. Исполнительница выставила на своей страничке свежие фотоснимки в красном одеянии и предложила пользователям, чтобы они следили за ее приключениями.Фанаты Дорофеевой пришли в полный восторг от ее нового образа. Стоит подчеркнуть, что певица безумно любит корейский стиль, поэтому на снимке она предстала в гольфе красного цвета, длинном пальто и брюках.Артистка очень увлекается восточной модой, поэтому открыла собственный магазин в Киеве, где продаются всевозможные заграничные наряды и аксессуары. Весь товар, который там продается, девушка лично подбирает и приобретает.Надя предпочитает носить модные и эксклюзивные наряды, которые не продаются в обычных магазинах. Красотка постоянно экспериментирует и является кумиром для многих подростков. Исполнительница часто бывает за границей, а не так давно она с супругом и друзьями отдыхала в США.Стоит напомнить, что Дорофеева замужем уже три года за Дантесом. Ребята живут очень счастливо, но о ребенке пока не задумываются, поскольку заняты работой и видятся друг с другом очень редко.