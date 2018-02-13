Запрещавший детям выходить в туалет без справки учитель лишился работы

Учителя одного из Московских лицеев, прославившегося на всю страну тем, что не разрешал ученикам выходить во время уроков без справки, уволили.По предоставленной для СМИ информации, в класс экс-учителя назначили нового педагога. Все требования уволенного учителя дирекция школы назвала сугубо его личной инициативой, не имеющей отношение к политике школы.Напомним, в одной из школ-лицеев Москвы появилось новое правило, во время уроков ученикам запрещалось выходить в туалет без некой справки. Речь шла о требовании классного руководителя, согласно которому учитель выпускал учеников из класса только по медицинской справке.О своем нововведении учитель заранее предупредил родителей детей. По его мнению, для посещения туалета вполне достаточно перемены между уроками. В случае невозможности ребенка вытерпеть 45 минут урока, учитель требовал, чтобы родители обращались к врачам, после чего в школу должна была быть предоставлена соответствующая справка.