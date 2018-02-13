АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

General Motors закрывает свой автозавод в Южной Корее

Представители General Motors сообщили о закрытии своего завода в Южной Корее. При этом GM Korea заявила, что завод, расположенный в городе Кунсан, прекратит производство в мае текущего года.

General Motors закрывает свой автозавод в Южной Корее


Для компании General Motors данное решение принесёт убытки в размере 850 миллионов долларов. К тому же без работы останутся 2 000 сотрудников.

По итогам 2017 года GM Korea выпустила 520 000 автомобилей, от общего объёма на данном предприятии было собрано 7 процентов машин. При этом у компании в Южной Корее останется ещё три завода, а также несколько предприятий, на которых производят двигатели и расположены инженерные центры.

Завод в Южной Корее был закрыт в связи с внедрением глобальной программы исполнительным директором GM Мэри Барр. Данная программа подразумевает уменьшение количества заводов и оптимизацию расходов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости