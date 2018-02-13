General Motors закрывает свой автозавод в Южной Корее
Представители General Motors сообщили о закрытии своего завода в Южной Корее. При этом GM Korea заявила, что завод, расположенный в городе Кунсан, прекратит производство в мае текущего года.
Для компании General Motors данное решение принесёт убытки в размере 850 миллионов долларов. К тому же без работы останутся 2 000 сотрудников.
По итогам 2017 года GM Korea выпустила 520 000 автомобилей, от общего объёма на данном предприятии было собрано 7 процентов машин. При этом у компании в Южной Корее останется ещё три завода, а также несколько предприятий, на которых производят двигатели и расположены инженерные центры.
Завод в Южной Корее был закрыт в связи с внедрением глобальной программы исполнительным директором GM Мэри Барр. Данная программа подразумевает уменьшение количества заводов и оптимизацию расходов.
Для компании General Motors данное решение принесёт убытки в размере 850 миллионов долларов. К тому же без работы останутся 2 000 сотрудников.
По итогам 2017 года GM Korea выпустила 520 000 автомобилей, от общего объёма на данном предприятии было собрано 7 процентов машин. При этом у компании в Южной Корее останется ещё три завода, а также несколько предприятий, на которых производят двигатели и расположены инженерные центры.
Завод в Южной Корее был закрыт в связи с внедрением глобальной программы исполнительным директором GM Мэри Барр. Данная программа подразумевает уменьшение количества заводов и оптимизацию расходов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:30