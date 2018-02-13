АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в Рокки и Дарта Вейдера

Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в киноперсонажи Рокки и Дарта Вейдера.

Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в Рокки и Дарта Вейдера


В имиджбордовой соцсети Reddit вышел в том новый мем, на фотоснимке изображены два рыжих кота, сошедшиеся в яростной «битве». Снимок моментально получил множество комментариев и шуточных подписей. Пользователи «пририсовывают» котам разнообразные «детали».

Следуя тренду, участники Reddit устроили настоящий баттл фотошоперов, добавляя на снимок кошек все новых и новых персонажей. Усилиями поклонников фотомонтажа рыжая кошка «сразилась» с такими знаменитостями, как Дарт Вейдер из фантастической«звездной» эпопеи, и Роки из спортивного кинохита.

Другие же пользователи имиджборда одели рыжиков в медицинскую форму и внедрили их в видеоигры.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости