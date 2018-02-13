Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в Рокки и Дарта Вейдера

В имиджбордовой соцсети Reddit вышел в том новый мем, на фотоснимке изображены два рыжих кота, сошедшиеся в яростной «битве». Снимок моментально получил множество комментариев и шуточных подписей. Пользователи «пририсовывают» котам разнообразные «детали».Следуя тренду, участники Reddit устроили настоящий баттл фотошоперов, добавляя на снимок кошек все новых и новых персонажей. Усилиями поклонников фотомонтажа рыжая кошка «сразилась» с такими знаменитостями, как Дарт Вейдер из фантастической«звездной» эпопеи, и Роки из спортивного кинохита.Другие же пользователи имиджборда одели рыжиков в медицинскую форму и внедрили их в видеоигры.