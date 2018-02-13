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Анна Семенович удивила поклонников размышлениями о работе бухгалтера

Певица решила опубликовать в Instagram фото, позируя перед камерами в наряде офисного работника. Анна Семенович удивила поклонников размышлениями о работе бухгалтера, ради которой она готова пожертвовать карьерой артистки.

В небольшом посте звезда отметила, что прекрасно знает, как нужно тратить средства, так что ее кандидатура может подойти для такой должности. Подписчики сразу подумали, что Анна Семенович просто решила пошутить и проверить реакцию людей. Некоторые лица опровергли ее мнение, отметив, что в данной профессии важно уметь экономить деньги.

Анна Семенович удивила поклонников размышлениями о работе бухгалтера


Несмотря на дискуссии, все фанаты сделали выводы, что исполнительницу с такой великолепной внешностью обязательно возьмут в любую компанию. Недоброжелатели заметили сильную худобу артистки и предположили, что фото было сделано с помощью редактора.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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