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Ким Кардашьян предстала перед пользователями в прозрачных лосинах и без нижнего белья

Ким Кардашьян решила снова не надевать белье под просвечивающиеся лосины.

Ким Кардашьян предстала перед пользователями в прозрачных лосинах и без нижнего белья


Знаменитость реалити-шоу, которая известна многим тем, что у нее полностью отсутствует скромность. Она предпочитает не носить нижнее белье и это известно многим. Девушка с завидным постоянством демонстрирует свою внушительную грудь и на публичных мероприятиях и на улицах города.

А недавний фотоснимок привел пользователей в недоумение. Красотка не одела нижнее белье под просвечивающиеся леггинсы. В целом, Ким давным-давно показала публике все части своего тела в сексуальных фотосессиях. Пользователи каждый раз задумываются, почему красотка постоянно раздевается на людях.

А под фото пользователи осыпают свою любимицу комплиментами о прекрасном внешнем виде. Но чтобы на снимках смотреться сексапильно, девушка подбирает удачные ракурсы. А ее образы вызывают восхищение, ведь не каждый может так сильно любить себя.

А последний ее снимок получился не очень удачным. На нем отчетливо видны складки жировых отложений на бедрах. Отсюда следует вывод, что знаменитость не зря гримируют и наносят макияж даже на ее ягодицы перед каждой профессиональной фотосъемкой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:43
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