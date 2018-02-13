Ким Кардашьян предстала перед пользователями в прозрачных лосинах и без нижнего белья

Знаменитость реалити-шоу, которая известна многим тем, что у нее полностью отсутствует скромность. Она предпочитает не носить нижнее белье и это известно многим. Девушка с завидным постоянством демонстрирует свою внушительную грудь и на публичных мероприятиях и на улицах города.А недавний фотоснимок привел пользователей в недоумение. Красотка не одела нижнее белье под просвечивающиеся леггинсы. В целом, Ким давным-давно показала публике все части своего тела в сексуальных фотосессиях. Пользователи каждый раз задумываются, почему красотка постоянно раздевается на людях.А под фото пользователи осыпают свою любимицу комплиментами о прекрасном внешнем виде. Но чтобы на снимках смотреться сексапильно, девушка подбирает удачные ракурсы. А ее образы вызывают восхищение, ведь не каждый может так сильно любить себя.А последний ее снимок получился не очень удачным. На нем отчетливо видны складки жировых отложений на бедрах. Отсюда следует вывод, что знаменитость не зря гримируют и наносят макияж даже на ее ягодицы перед каждой профессиональной фотосъемкой.