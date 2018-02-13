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Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана

Певец долгое время не радовал поклонников новыми снимками, но сейчас решил опубликовать в Instagram сюжет, сделанный после концерта. Их испугало перекошенное лицо Димы Билана, после чего многие люди стали волноваться о его здоровье.

Раньше исполнитель часто затрагивал данную тему во время беседы с журналистами, а подписчики прекрасно знают, что их кумир имеет грыжи в области позвоночника и не может двигать рукой во время сильных мышечных болей. Дима Билан предпочитал сам лечить недуг с помощью путешествия в монастырь Исландии.

Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана


Также знаменитость использовал препараты для исцеления от гастрита и даже сделал небольшой перерыв, чтобы восстановить силы. Сейчас пользователи сетей были шокированы худой фигурой артиста, имеющего землистый цвет кожи. Сам он ссылается на перенапряжение во время выступлений и плотный рабочий график.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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