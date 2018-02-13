Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Гигантский питон в туалете довел тайскую домохозяйку до истерики.
В Таиланде одна из местных жительниц городка в провинции Чаченгсау прямо в собственном доме нашла змею огромного размера. Оказалось, что в дом к 48-летней домохозяйки вполз гигантский питон. Причем обнаружена змея была не где-нибудь, а в туалетной комнате частного дома.
Трехметровая змея не на шутку испугала женщину, она спокойно спала в ванной. Испуганная женщина немедленно позвонила детям, которые и сообщили об опасном инциденте в службу спасения.
Домохозяйке крупно повезло, если бы она не заметила смертоносное пресмыкающееся вовремя, исход был бы намного печальнее.
Спасатели сработали оперативно, вытащив незваную гостью из дома. Как сообщают СМИ, животное не пострадало, и было выпущено на природу.
В Таиланде одна из местных жительниц городка в провинции Чаченгсау прямо в собственном доме нашла змею огромного размера. Оказалось, что в дом к 48-летней домохозяйки вполз гигантский питон. Причем обнаружена змея была не где-нибудь, а в туалетной комнате частного дома.
Трехметровая змея не на шутку испугала женщину, она спокойно спала в ванной. Испуганная женщина немедленно позвонила детям, которые и сообщили об опасном инциденте в службу спасения.
Домохозяйке крупно повезло, если бы она не заметила смертоносное пресмыкающееся вовремя, исход был бы намного печальнее.
Спасатели сработали оперативно, вытащив незваную гостью из дома. Как сообщают СМИ, животное не пострадало, и было выпущено на природу.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 15:30