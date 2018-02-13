Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики

В Таиланде одна из местных жительниц городка в провинции Чаченгсау прямо в собственном доме нашла змею огромного размера. Оказалось, что в дом к 48-летней домохозяйки вполз гигантский питон. Причем обнаружена змея была не где-нибудь, а в туалетной комнате частного дома.Трехметровая змея не на шутку испугала женщину, она спокойно спала в ванной. Испуганная женщина немедленно позвонила детям, которые и сообщили об опасном инциденте в службу спасения.Домохозяйке крупно повезло, если бы она не заметила смертоносное пресмыкающееся вовремя, исход был бы намного печальнее.Спасатели сработали оперативно, вытащив незваную гостью из дома. Как сообщают СМИ, животное не пострадало, и было выпущено на природу.