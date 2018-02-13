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Ученые: Увеличение заболеваемости почечными камнями может быть связано с улучшением методов диагностики

Исследователи отмечают, что увеличение заболеваемости почечными камнями может быть связано с улучшением методов обнаружения в почках камней.

Ученые: Увеличение заболеваемости почечными камнями может быть связано с улучшением методов диагностики


Результаты исследования показали, что у женщин чаще, чем у мужчин образовывались симптоматические камни. В мочевом пузыре камни встречались реже. Они более заметны были у мужчин вследствие создаваемых препятствий непосредственно на пути к простате. У женщин наблюдались чаще инфекционные камни вследствие рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.

Специалисты отмечают, что симптоматические камни в почках на сегодняшний день становятся более распространенными из-за увеличения использования КТ для диагностирования камней в почках. Медицинские специалисты в настоящее время диагностируют в почках симптоматические камни, которые в прошлые времена было невозможно обнаружить. Наряду с этим ученым деятелям требуются дальнейшие исследования, чтобы уточнить сделанные выводы.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:10
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