Ученые: Увеличение заболеваемости почечными камнями может быть связано с улучшением методов диагностики

Результаты исследования показали, что у женщин чаще, чем у мужчин образовывались симптоматические камни. В мочевом пузыре камни встречались реже. Они более заметны были у мужчин вследствие создаваемых препятствий непосредственно на пути к простате. У женщин наблюдались чаще инфекционные камни вследствие рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.Специалисты отмечают, что симптоматические камни в почках на сегодняшний день становятся более распространенными из-за увеличения использования КТ для диагностирования камней в почках. Медицинские специалисты в настоящее время диагностируют в почках симптоматические камни, которые в прошлые времена было невозможно обнаружить. Наряду с этим ученым деятелям требуются дальнейшие исследования, чтобы уточнить сделанные выводы.