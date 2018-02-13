Ученые: Раса внеземных существ помогла американцам победить фашистов во время войны

Специалист решил рассекретить информацию перед своей смертью, а до того момента он работал над проектами и видел участие рептилоидов в происходящих процессах. Они помогали нацистам сооружать базы, находящиеся в пещерах Антарктиды, после чего контролировали крупные объекты под землей.Тогда победить пришельцев и их слуг помогла иная раса, имеющая необычные технологии, среди которых было лучевое оружие вместе с антигравитационными аналогами. Многие инопланетяне до сих пор живут в северных европейских странах после окончания военных действий.