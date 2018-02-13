АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Анастасия Волочкова поделилась с пользователями своими мыслями о пользе романтики

Анастасия Волочкова выставила свежий фотоснимок на своей личной страничке, под которым она поведала о том, чем полезна романтика.

Анастасия Волочкова поделилась с пользователями своими мыслями о пользе романтики


Балерина Анастасия Волочкова решила поведать своим пользователям в интернете свои мысли о том, какое значение в повседневной жизни человека занимает романтика и каким способом необходимо доставлять радость дорогим людям.

На данном фото Анастасия продемонстрировала стол, который украшен лепестками роз, а на столе стоят свечи и кальян. А в комментариях к этому фото балерина написала, что главным украшением жизни для каждого человека является романтика.

Волочкова рассказала, что романтика может сделать любой день намного ярче и прекрасней. Своим фанатам балерина посоветовала чаще привносить в свою жизнь романтических событий для возлюбленных и не забывать радовать себя.

Анастасия заинтересовала пользователей тем, что подписала открытку ко дню всех влюбленных, но личность адресата балерина предпочла сообщить в День святого Валентина.

Стоит напомнить, что какое-то время назад Волочкова закрыла доступ к комментариям, и только после жалоб ей пришлось снова возобновить эту функцию для пользователей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:19
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости