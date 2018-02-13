Анастасия Волочкова поделилась с пользователями своими мыслями о пользе романтики

Балерина Анастасия Волочкова решила поведать своим пользователям в интернете свои мысли о том, какое значение в повседневной жизни человека занимает романтика и каким способом необходимо доставлять радость дорогим людям.На данном фото Анастасия продемонстрировала стол, который украшен лепестками роз, а на столе стоят свечи и кальян. А в комментариях к этому фото балерина написала, что главным украшением жизни для каждого человека является романтика.Волочкова рассказала, что романтика может сделать любой день намного ярче и прекрасней. Своим фанатам балерина посоветовала чаще привносить в свою жизнь романтических событий для возлюбленных и не забывать радовать себя.Анастасия заинтересовала пользователей тем, что подписала открытку ко дню всех влюбленных, но личность адресата балерина предпочла сообщить в День святого Валентина.Стоит напомнить, что какое-то время назад Волочкова закрыла доступ к комментариям, и только после жалоб ей пришлось снова возобновить эту функцию для пользователей.