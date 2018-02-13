Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать препятствия благодаря “глазам”
Американские ученые разработали новые дроны, которые могут самостоятельно миновать препятствия благодаря “глазам”. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Беспилотники были созданы на основе NanoMap, где есть датчики, измеряющие глубину. Они могут вычислить расстояние до нужного объекта, и сразу делают анализ окружения. Благодаря системе дрон может уклониться от препятствия и быстро поменять траекторию во время полета, если есть необходимость.
Новые функции позволят ему двигаться в густых лесах или между городскими зданиями без снижения скорости. Причем, риск столкнуться с объектами, сведен до минимума. Устройства уже показали 98% случаев эффективной работоспособности, после чего в систему будут внесены небольшие доработки.
Беспилотники были созданы на основе NanoMap, где есть датчики, измеряющие глубину. Они могут вычислить расстояние до нужного объекта, и сразу делают анализ окружения. Благодаря системе дрон может уклониться от препятствия и быстро поменять траекторию во время полета, если есть необходимость.
Новые функции позволят ему двигаться в густых лесах или между городскими зданиями без снижения скорости. Причем, риск столкнуться с объектами, сведен до минимума. Устройства уже показали 98% случаев эффективной работоспособности, после чего в систему будут внесены небольшие доработки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20