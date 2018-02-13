Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини

За два дня пост актрисы собрал около 50 тысяч отметок «Мне нравится». На снимке артистка предстала в розовом купальнике из собственной линии одежды. Поклонники отметили, что её тело выглядит сногсшибательно. Звезда поведала, как ей удаётся поддерживать замечательную форму. Элизабет рассказала, что обязательно гуляет полчаса в день, а также занимается пилатесом и йогой.Перед этим знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик, на котором под зажигательную испанскую музыку исполнила сексуальный танец. Фолловеры отметили, что для своего возраста Хёрли выглядит замечательно. Видео просмотрело свыше 450 тысяч пользователей.