Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Пятидесятидвухлетняя Элизабет Хёрли, являющаяся британской актрисой, продемонстрировала свою замечательную форму, выложив публикацию, на которой она изображена в розовом купальнике, стоя на руках.
За два дня пост актрисы собрал около 50 тысяч отметок «Мне нравится». На снимке артистка предстала в розовом купальнике из собственной линии одежды. Поклонники отметили, что её тело выглядит сногсшибательно. Звезда поведала, как ей удаётся поддерживать замечательную форму. Элизабет рассказала, что обязательно гуляет полчаса в день, а также занимается пилатесом и йогой.
Перед этим знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик, на котором под зажигательную испанскую музыку исполнила сексуальный танец. Фолловеры отметили, что для своего возраста Хёрли выглядит замечательно. Видео просмотрело свыше 450 тысяч пользователей.
За два дня пост актрисы собрал около 50 тысяч отметок «Мне нравится». На снимке артистка предстала в розовом купальнике из собственной линии одежды. Поклонники отметили, что её тело выглядит сногсшибательно. Звезда поведала, как ей удаётся поддерживать замечательную форму. Элизабет рассказала, что обязательно гуляет полчаса в день, а также занимается пилатесом и йогой.
Перед этим знаменитость обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик, на котором под зажигательную испанскую музыку исполнила сексуальный танец. Фолловеры отметили, что для своего возраста Хёрли выглядит замечательно. Видео просмотрело свыше 450 тысяч пользователей.