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С помощью стволовых клеток ученым удалось вырастить работающие человеческие почки

Британским ученым с помощью стволовых клеток удалось вырастить работающие человеческие почки. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Нефроны являются соединительной единицей органа, но сначала из основного материалы были выращены почечные клубочки, которые потом ученые смешали с особым гелем. Через три месяца они создали нужный элемент, так что сейчас главной целью стала работа над артерией, позволяющей снабдить искусственные аналог кровью.

С помощью стволовых клеток ученым удалось вырастить работающие человеческие почки


Пока некоторые эксперты негативно восприняли новую разработку, потому что созданный орган не является полноценным. Однако авторы открытия утверждают, что с его помощью можно лечить пациентов, страдающих от почечной недостаточности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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