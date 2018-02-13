С помощью стволовых клеток ученым удалось вырастить работающие человеческие почки

Нефроны являются соединительной единицей органа, но сначала из основного материалы были выращены почечные клубочки, которые потом ученые смешали с особым гелем. Через три месяца они создали нужный элемент, так что сейчас главной целью стала работа над артерией, позволяющей снабдить искусственные аналог кровью.Пока некоторые эксперты негативно восприняли новую разработку, потому что созданный орган не является полноценным. Однако авторы открытия утверждают, что с его помощью можно лечить пациентов, страдающих от почечной недостаточности.