Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного интеллекта

Устройство удивит своим ПО, которое позволяет использовать возможности искусственного интеллекта. Voice AI позволит давать голосовые нужные команды помощнику Google. Они являются эксклюзивными для устройств LG. При этом указания обеспечивают запуск в определенном режиме. Кроме использования распознавания различных изображений Vision AI для покупки и поиска, LG будет применять модель, которая основана на 100 000 000 изображений, для предоставления рекомендаций касательно установки камеры. Устройство получит восемь предустановленных настроек.Стоит отметить, что возможности в устройстве LG V30 искусственного интеллекта будут основаны на современном программном обеспечении. Специалисты компании LG собираются внедрять функции AI также в прочих выпускаемых моделях.