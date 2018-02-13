АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX

Китайская автокомпания Brilliance Auto в ближайшем будущем планирует представить новую версию пикапа под брендом Jinbei. Основой для новой версии послужил кроссовер Diazi на 7 посадочных мест.

Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX


В Сеть «просочились» первые снимки нового пикапа версии Jinbei Diazi. Внешний вид «паркетника» скопировали с премиальной японской версии Acura MDX прошлого поколения. Грузовой внедорожник имеет дизайн донора, отличаясь только оформлением задней части, наличием грузовой платформы. 7-местный Jinbei Diazi по габаритам уступает Acura MDX. Китайский «клон» в длину имеет 4 745 мм, в ширину 1 856 мм, в высоту 1 710 мм. Колёсная база равна 2 725 мм. Пикап должны оснастить турбированным 1,5-литровым мотором на 154 л.с. Трансмиссией выступит 6-диапазонная «механика». В авто используют передний привод.

Базовая комплектация кроссовера Jinbei Diazi автолюбители могут купить за 79,8 тысяч юаней. Это эквивалентно 735 тысячам российских рублей.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости