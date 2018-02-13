Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX

В Сеть «просочились» первые снимки нового пикапа версии Jinbei Diazi. Внешний вид «паркетника» скопировали с премиальной японской версии Acura MDX прошлого поколения. Грузовой внедорожник имеет дизайн донора, отличаясь только оформлением задней части, наличием грузовой платформы. 7-местный Jinbei Diazi по габаритам уступает Acura MDX. Китайский «клон» в длину имеет 4 745 мм, в ширину 1 856 мм, в высоту 1 710 мм. Колёсная база равна 2 725 мм. Пикап должны оснастить турбированным 1,5-литровым мотором на 154 л.с. Трансмиссией выступит 6-диапазонная «механика». В авто используют передний привод.Базовая комплектация кроссовера Jinbei Diazi автолюбители могут купить за 79,8 тысяч юаней. Это эквивалентно 735 тысячам российских рублей.