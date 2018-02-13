Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным бюстом в откровенном платье
Анастасия Квитко, являющаяся известной отечественной моделью, взбудоражила своих многочисленных подписчиков пышной грудью в откровенном наряде. Данная публикация появилась на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
На обнародованном в Instagram фото Анастасия позирует перед объективом камеры в положении сидя с распущенными волосами. “Русская Кардашьян” одела достаточно открытый наряд с ярко выраженным декольте, благодаря которому можно рассмотреть пышную грудь знаменитой отечественн6ой модели. Наряд звезды практически полностью оголил одну ногу Анастасии.
В комментариях многочисленные фолловеры выразили своё восхищение касательно пышных форм модели. Публикация знаменитости в течение тринадцати часов успела собрать свыше 128 тысяч отметок “ Нравится” и более 1,7 тысяч восхитительных отзывов от подписчиков Квитко.
На обнародованном в Instagram фото Анастасия позирует перед объективом камеры в положении сидя с распущенными волосами. “Русская Кардашьян” одела достаточно открытый наряд с ярко выраженным декольте, благодаря которому можно рассмотреть пышную грудь знаменитой отечественн6ой модели. Наряд звезды практически полностью оголил одну ногу Анастасии.
В комментариях многочисленные фолловеры выразили своё восхищение касательно пышных форм модели. Публикация знаменитости в течение тринадцати часов успела собрать свыше 128 тысяч отметок “ Нравится” и более 1,7 тысяч восхитительных отзывов от подписчиков Квитко.