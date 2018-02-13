Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным бюстом в откровенном платье

На обнародованном в Instagram фото Анастасия позирует перед объективом камеры в положении сидя с распущенными волосами. “Русская Кардашьян” одела достаточно открытый наряд с ярко выраженным декольте, благодаря которому можно рассмотреть пышную грудь знаменитой отечественн6ой модели. Наряд звезды практически полностью оголил одну ногу Анастасии.В комментариях многочисленные фолловеры выразили своё восхищение касательно пышных форм модели. Публикация знаменитости в течение тринадцати часов успела собрать свыше 128 тысяч отметок “ Нравится” и более 1,7 тысяч восхитительных отзывов от подписчиков Квитко.