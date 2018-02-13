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Сотни вековых деревьев в американском заповеднике Олимпик могли быть повалены оружием НЛО

Последние события, произошедшие в американском заповеднике Олимпик, волнуют ученых и чиновников, пытающихся разгадать тайну сотни вековых деревьев. Они были повалены после действия неизвестной силы, которая могла быть оружием НЛО.

Сотни вековых деревьев в американском заповеднике Олимпик могли быть повалены оружием НЛО


Крепкие стволы природных раритетов разлетелись в щепки, хотя в это время тут не наблюдались сильные ветра или ураганы. Материалы были опубликованы в сетях, после чего пользователи стали выдвигать свои версии инцидента. Многие люди считают, что это мог сделать монстр, который пришел сюда из другого измерения, а также винят в катастрофе пришельцев и их технологии.



Они могли в процессе эксперимента апробировать на природе свою военную мощь или здесь произошло крушение секретной разработки землян, после чего были убраны все следы. Пока никому не удается понять, что могло произойти на самом деле, и даже ученые находятся в тупике, так как зрелище просто не поддается логическому пояснению.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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