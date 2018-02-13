Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы металлов из воды

Исследования американских, китайских и австралийских ученых определили, что у нанометровых «губок» есть способность удалять из жидкости соль и ионы металлов.Учеными найден материал, обладающий свойствами клеточной мембраны, то есть способный задержать ионы металлов. Причем обнаружили его при изучении свойств металоорганических каркасов, которые сформированы из пористой структуры. Подобными «губками» успешно захватываются и удерживаются разнообразные составы соединений, не исключая и ионы металлов, имеющиеся в воде. Как предполагают эксперты, вполне возможно применение мембран из подобного материала, включающего нанометровые поры, при фильтрации и удалении из раствора ионов щелочных металлов.Представителями Университета Монаша сообщается, что появилась возможность использовать положительные результаты исследований, для опреснения составов воды. Преимущества нового метода в том, что он предлагает технологически менее затратный способ, тогда как прежние, требуют значительного потребления энергии, а так же материальных средств.