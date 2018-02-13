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Питомцев «Бога Кузи» дадут потрогать в Московском зоопарке

Питомцев «Бога Кузи» дадут потрогать посетителям в Московском зоопарке.
Питомцев «Бога Кузи» дадут потрогать в Московском зоопарке

В городском зоопарке Москвы посетителям предложили новое развлечение, следуя моде на «трогательные» зоопарки, зверей можно будет трогать. Однако изюминка оказалась не в этом, число животных возросло за счет изъятых у контрабандистов. Среди прочих в зоопарке оказались и питомцы Андрея Попова, известного, как «Бог Кузя».

17-18 февраля Московский зоопарк отметит свой очередной день рождения, ему исполнится 154 года. В честь этой знаменательной даты и было предложено провести «трогательные» экскурсии по территории зоопарка.

Также всех посетителей ожидают квесты, экскурсии будут сопровождать артисты, изображающие знаменитых посетителей зоопарка столицы.

Что же до питомцев секты «Бога Кузи», то их коллекция весьма впечатляет, Попов любил рептилий, игуан, варанов, у него был даже собственный крокодил.

Действие секты Попова пришлось на 1990-годы, другое имя ее адептов – «кондраты», по названию Кондратьевского переулка, места собрания сектантов.

Сейчас Попов является подследственным по делу о мошенничестве и созданию объединения, деятельность которого была сопряжена с насилием.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 13:10
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