В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных авто

Гости и жители Нью-Дели получили уникальную возможность сделать фото на фоне Morris 1936, Mercedes-Benz 1938, Ford 1934, Minerva 1933, Packard 1938, Rolls-Royce 1933. Бренды Morris и Minerva до наших дней не дожили. Ашок Бхатиа, являющийся владельцем редкого Austin 7 Tourer 1935 отметил, что его авто использует оригинальные запчасти, которые поставляют из Великобритании. Другой коллекционер в Нью-Дели привёз четыре классических авто Fiat, отметив, что имеет ещё более ценные версии.Редкие роскошные авто в Индии начали появляться с 1970 года. Индия в 1947 году получила независимость от британского государства. В 1970 году привилегии князей и махараджей отменили, национализировав их имущество. Их авто смогли приобрести индийцы, имеющие средний достаток.