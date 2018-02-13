Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Светлана Лобода, являющаяся популярной украинской поп-исполнительницей песен, посвятила в своём микроблоге Instagram пост семидесятишестилетнему музыканту Бобу Дилану.
Певица в рамках Instagram обнародовала новые фото, которыми покорила своих многочисленных фанатов своей креативностью. На данных публикациях артистка предстала в образе любимого американского автора и певца Боба Дилана. Подписчики украинской исполнительницы песен оценили креативность своей любимицы. Пост артистки в течение десяти часов сумел собрать более тридцати тысяч лайков и сотни лестных комментариев.
Одни поклонники отметили, что Лобода, перевоплотившаяся в музыканта Боба Дилана, стала более похожа на американскую певицу LP. Другие фанаты звезды увидели в Лободе отечественную исполнительницу песен Земфиру. Стоит напомнить, раньше Светлана откровенно рассказала ведущему одной из известных радиостанций о сексе втроем на первом свидании.
Певица в рамках Instagram обнародовала новые фото, которыми покорила своих многочисленных фанатов своей креативностью. На данных публикациях артистка предстала в образе любимого американского автора и певца Боба Дилана. Подписчики украинской исполнительницы песен оценили креативность своей любимицы. Пост артистки в течение десяти часов сумел собрать более тридцати тысяч лайков и сотни лестных комментариев.
Одни поклонники отметили, что Лобода, перевоплотившаяся в музыканта Боба Дилана, стала более похожа на американскую певицу LP. Другие фанаты звезды увидели в Лободе отечественную исполнительницу песен Земфиру. Стоит напомнить, раньше Светлана откровенно рассказала ведущему одной из известных радиостанций о сексе втроем на первом свидании.