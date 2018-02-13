Поклонники сравнили Марию Кожевникову с Леной Лениной из-за новой прически

Звезда воспитывает троих детей и успевает заниматься карьерой, участвуя в различных съемках. После эффектного похудения она поразила фанатов образом в стиле ретро, а сейчас позировала перед камерами с пучком волос на голове, показав ослепительную улыбку. Многие подписчики отметили, что Марии Кожевниковой идет любой стиль, не портящий природную красоту, но пользователи сетей были недовольны такими преображениями.Они сразу написали много лестных комментариев по поводу внешности артистки, но назвали прическу “домом на голове”, который вообще не сочетается с выразительными глазами и чертами лица кумира. Сама звезда привыкла к критике и винит в этом анонимов, пользующихся возможностями сетей.