АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Поклонники сравнили Марию Кожевникову с Леной Лениной из-за новой прически

В последнее время актриса часто удивляет своих поклонников новыми образами, публикуя снимки в Instagram. Но сейчас они сравнили Марию Кожевникову с Леной Лениной из-за новой прически, созданной для фотосессии.

Звезда воспитывает троих детей и успевает заниматься карьерой, участвуя в различных съемках. После эффектного похудения она поразила фанатов образом в стиле ретро, а сейчас позировала перед камерами с пучком волос на голове, показав ослепительную улыбку. Многие подписчики отметили, что Марии Кожевниковой идет любой стиль, не портящий природную красоту, но пользователи сетей были недовольны такими преображениями.

Поклонники сравнили Марию Кожевникову с Леной Лениной из-за новой прически


Они сразу написали много лестных комментариев по поводу внешности артистки, но назвали прическу “домом на голове”, который вообще не сочетается с выразительными глазами и чертами лица кумира. Сама звезда привыкла к критике и винит в этом анонимов, пользующихся возможностями сетей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости