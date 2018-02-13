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Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на корпоративном рынке России

Анонсирован ТОП-10 моделей авто с самым высоким уровнем корпоративных продаж на авторынке РФ.

Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на корпоративном рынке России

Рейтинг возглавила версия LADA Largus. В 2017 году приобрели 9 889 новых авто (+ 38,5%). На второй позиции оказался лидер корпоративных продаж - версия Hyundai Solaris (9 884 экземпляров; плюс 22%). На третьем месте оказалась версия Volkswagen Polo (8 771 авто; +11%). Далее следуют KIA Rio (8 248 авто; +48%), а также Skoda Rapid (7 661 авто; плюс 43,5%). В рейтинге самых реализуемых моделей в рамках корпоративного российского рынка также оказалась Toyota Camry (7 631 авто; плюс 20%). На седьмом месте оказался Renault Logan (6 443 автомобилей; плюс 23%).

Далее в рейтинге значиться модель Skoda Octavia (6 079 машин; плюс 9 процентов). Десятку ТОП версий с самым высоким показателем корпоративных продаж в РФ замыкают две версии от LADA. В данном случае речь идёт в отношении LADA Granta (5 657 авто; плюс 3%), а также LADA 4x4 (6 443 авто; плюс 16,5%).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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