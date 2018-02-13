Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым в Instagram

Звезды позировали перед камерами, нежно обняв друг друга, после чего именинник шутливо заметил, что пора уже начинать обсуждение их свадьбы. Подписчики сразу оценили юмор кумира и предложили ему ускорить события, а также отметили, что Валентина Рубцова крепко держит актера, чтобы он не смог убежать от новой жизни.Пользователи сетей назвали знаменитостей прекрасной парой, которые прекрасно смотрятся рядом. Многие люди заметили, что актриса настолько хороша собой, и ее сложно узнать в таком образе. Фанаты выразили сожаление, что звезда имеет супруга, после чего написали много лестных слов в адрес Тимура Батрутдинова.