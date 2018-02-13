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Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым в Instagram

Недавно юморист отмечал свое 40-летие и получил много поздравлений от своих коллег. Актриса Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым в Instagram, вызвавшее бурное обсуждение среди поклонников.

Звезды позировали перед камерами, нежно обняв друг друга, после чего именинник шутливо заметил, что пора уже начинать обсуждение их свадьбы. Подписчики сразу оценили юмор кумира и предложили ему ускорить события, а также отметили, что Валентина Рубцова крепко держит актера, чтобы он не смог убежать от новой жизни.

Валентина Рубцова опубликовала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым в Instagram


Пользователи сетей назвали знаменитостей прекрасной парой, которые прекрасно смотрятся рядом. Многие люди заметили, что актриса настолько хороша собой, и ее сложно узнать в таком образе. Фанаты выразили сожаление, что звезда имеет супруга, после чего написали много лестных слов в адрес Тимура Батрутдинова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:54
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