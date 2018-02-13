Бразильский карнавал стал самым красочным событием месяца и активно обсуждается в сетях

Многие люди мечтают попасть на праздник, чтобы лично увидеть все события, включая передачу ключа королю Момо. До этого момента глава столицы, который является противником таких развлечений, чуть не стал виновником срыва торжества. Однако пастору пришлось смириться с древними традициями, и открытие прошло под бурные аплодисменты гостей.Главный герой карнавала, получающий городские ключи, является высоким и упитанным человеком, символизирующим образ монарха. Несмотря на нехватку средств и увольнения с работы 80000 людей, школы самбы не прекратили свои занятия, а сейчас они готовы сражаться за победу и получить заслуженную награду после окончания мероприятия.