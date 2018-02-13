Поклонники заподозрили Светлану Лободу в беременности из-за наряда с глубоким декольте
Певица приняла участие в фестивале Big Love Show, решив выбрать для выступления короткий наряд с глубоким декольте. Однако поклонники после просмотра фото в Instagram заподозрили Светлану Лободу в беременности.
Необычный крой платья позволил им оценить внушительный бюст звезды, но многие подписчики сразу отметили, что он стал больше, чем раньше. В своих комментариях люди упомянули об интересном положении исполнительницы, которая не могла сделать себе пластику.
Пользователям сетей не понравился внешний вид Светланы Лободы, после чего они назвали ее сценический костюм вульгарным. Некоторые лица попросили артистку не надевать больше такие вещи, хотя сама она уже привыкла к бурным обсуждениям из-за кардинальных изменений имиджа.
Необычный крой платья позволил им оценить внушительный бюст звезды, но многие подписчики сразу отметили, что он стал больше, чем раньше. В своих комментариях люди упомянули об интересном положении исполнительницы, которая не могла сделать себе пластику.
Пользователям сетей не понравился внешний вид Светланы Лободы, после чего они назвали ее сценический костюм вульгарным. Некоторые лица попросили артистку не надевать больше такие вещи, хотя сама она уже привыкла к бурным обсуждениям из-за кардинальных изменений имиджа.