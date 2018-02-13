"Базис Девелопмент": Новые центры выдачи ипотеки АИЖК появятся в четырех регионах России
"Базис Девелопмент" откроет в ближайшие месяцы сеть офисов выдачи ипотеки АИЖК в в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельске и Архангельской области, Новосибирске и Новосибирской области. Это даст возможность привлечь значительно больше россиян к выгодному кредитованию.
Ипотеку "Базис Девелопмент" россияне теперь смогут получить еще в четырех регионах России. Теперь ее можно получить от более чем 70 партнеров агентства в 80 регионах. В офисах будут проходить сделки, консультации, выдача займов. В результате такого комплексного подхода, по мнению руководителей агентва, существенно сократятся сроки выдачи и упростится сама ее процедура - покупка жилья, займы с использованием маткапитала, ипотека для молодой семьи с государственной поддержкой.
Первый взнос не превысит 21% стоимости квартиры, максимальный срок заимствования - 30 лет на сумму до 20 млн рублей. Таким образом в пилотных регионах будут решаться жилищные проблемы. Одновременно специалисты предупреждают, что уже сейчас из 9 миллионов заемщиков в России перекредитовались.
Ипотеку "Базис Девелопмент" россияне теперь смогут получить еще в четырех регионах России. Теперь ее можно получить от более чем 70 партнеров агентства в 80 регионах. В офисах будут проходить сделки, консультации, выдача займов. В результате такого комплексного подхода, по мнению руководителей агентва, существенно сократятся сроки выдачи и упростится сама ее процедура - покупка жилья, займы с использованием маткапитала, ипотека для молодой семьи с государственной поддержкой.
Первый взнос не превысит 21% стоимости квартиры, максимальный срок заимствования - 30 лет на сумму до 20 млн рублей. Таким образом в пилотных регионах будут решаться жилищные проблемы. Одновременно специалисты предупреждают, что уже сейчас из 9 миллионов заемщиков в России перекредитовались.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:25