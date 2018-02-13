АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Опубликованы фото роскошной версии Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

В интернете опубликованы первые снимки удлиненного седана роскошной версии LADA Vesta Signature , принадлежащей главе «АвтоВАЗа» Николя Мору.

Опубликованы фото роскошной версии Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

Редкое авто фотошпионы сняли на двадцать первой Рождественской гонке чемпионов. Затем фото быстро «разлетелись» по разным автомобильным порталам. Седан LADA Vesta в комплектации Signature прибавил на 20 сантиметров в длину. Это позволяет задним пассажирам размещаться внутри еще удобнее. Сзади обычный диван заменяют два шикарных автомобильных кресла с подлокотником.


Роскошную вариацию LADA Vesta Signature наделили шумоизоляцией, обогревом всех сидений, кожаной отделкой салона, опознавательным знаком в виде шильдика, где значиться имя владельца авто. В моторную линейку роскошной LADA Vesta вошёл 1,8-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с., который работает вместе с КПП. Стоимость данного транспортного средства составляет около одного миллиона российских рублей.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости