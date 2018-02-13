Опубликованы фото роскошной версии Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»

Редкое авто фотошпионы сняли на двадцать первой Рождественской гонке чемпионов. Затем фото быстро «разлетелись» по разным автомобильным порталам. Седан LADA Vesta в комплектации Signature прибавил на 20 сантиметров в длину. Это позволяет задним пассажирам размещаться внутри еще удобнее. Сзади обычный диван заменяют два шикарных автомобильных кресла с подлокотником.Роскошную вариацию LADA Vesta Signature наделили шумоизоляцией, обогревом всех сидений, кожаной отделкой салона, опознавательным знаком в виде шильдика, где значиться имя владельца авто. В моторную линейку роскошной LADA Vesta вошёл 1,8-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с., который работает вместе с КПП. Стоимость данного транспортного средства составляет около одного миллиона российских рублей.