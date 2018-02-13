Опубликованы фото роскошной версии Lada Vesta президента «АвтоВАЗа»
В интернете опубликованы первые снимки удлиненного седана роскошной версии LADA Vesta Signature , принадлежащей главе «АвтоВАЗа» Николя Мору.
Редкое авто фотошпионы сняли на двадцать первой Рождественской гонке чемпионов. Затем фото быстро «разлетелись» по разным автомобильным порталам. Седан LADA Vesta в комплектации Signature прибавил на 20 сантиметров в длину. Это позволяет задним пассажирам размещаться внутри еще удобнее. Сзади обычный диван заменяют два шикарных автомобильных кресла с подлокотником.
Роскошную вариацию LADA Vesta Signature наделили шумоизоляцией, обогревом всех сидений, кожаной отделкой салона, опознавательным знаком в виде шильдика, где значиться имя владельца авто. В моторную линейку роскошной LADA Vesta вошёл 1,8-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с., который работает вместе с КПП. Стоимость данного транспортного средства составляет около одного миллиона российских рублей.
Редкое авто фотошпионы сняли на двадцать первой Рождественской гонке чемпионов. Затем фото быстро «разлетелись» по разным автомобильным порталам. Седан LADA Vesta в комплектации Signature прибавил на 20 сантиметров в длину. Это позволяет задним пассажирам размещаться внутри еще удобнее. Сзади обычный диван заменяют два шикарных автомобильных кресла с подлокотником.
Роскошную вариацию LADA Vesta Signature наделили шумоизоляцией, обогревом всех сидений, кожаной отделкой салона, опознавательным знаком в виде шильдика, где значиться имя владельца авто. В моторную линейку роскошной LADA Vesta вошёл 1,8-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с., который работает вместе с КПП. Стоимость данного транспортного средства составляет около одного миллиона российских рублей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:55