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Honda отзывает модели CR-V и Civic в Китае

Японская компания Honda приступила к очередной отзывной компании своих транспортных средств.

Honda отзывает модели CR-V и Civic в Китае


В этот раз очередная отзывная компания автобренда Honda началась на территории Китайской Народной Республики. В свою очередь под отзыв попали версии Civic, а также CR-V с полуторалитровыми силовыми агрегатами. Представители пресс-службы китайского подразделения Honda сообщили, что причиной отзыва в данном случае послужил обычный холод. Речь идёт о том, что низкая температура воздействует на моторное масло, которое находится в силовых установках транспортных средств Honda CR-V, а также Honda Civic.

Данная проблема была замечена только сейчас, так как раньше она автовладельцам не причиняла каких-либо проблем. Также не наблюдались случаи поломок вследствие переохлаждения силовых установок. Всем владельцам данных моделей рекомендуется прибыть для устранения проблемы в сервисные центры СП Honda либо Dongfeng Motor Group.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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