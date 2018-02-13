Honda отзывает модели CR-V и Civic в Китае

В этот раз очередная отзывная компания автобренда Honda началась на территории Китайской Народной Республики. В свою очередь под отзыв попали версии Civic, а также CR-V с полуторалитровыми силовыми агрегатами. Представители пресс-службы китайского подразделения Honda сообщили, что причиной отзыва в данном случае послужил обычный холод. Речь идёт о том, что низкая температура воздействует на моторное масло, которое находится в силовых установках транспортных средств Honda CR-V, а также Honda Civic.Данная проблема была замечена только сейчас, так как раньше она автовладельцам не причиняла каких-либо проблем. Также не наблюдались случаи поломок вследствие переохлаждения силовых установок. Всем владельцам данных моделей рекомендуется прибыть для устранения проблемы в сервисные центры СП Honda либо Dongfeng Motor Group.