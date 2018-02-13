АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр порадовал фанатов стильным нарядом

Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской пользуется популярностью в Instagram и имеет своих фанатов, следящих за достижениями мальчика. Сейчас Александр порадовал их стильным нарядом и получил много комплиментов в свой адрес.

Ребенок серьезно занимается спортом под руководством своего звездного отца, а также принимает участие в различных соревнованиях. Сейчас он решил сообщить о своем выходном дне, а подписчики сразу оценили внешний вид Александра, после чего отметили удачный выбор одежды Яны Рудковской. В этот раз никто не сравнивал малыша с девочкой, но поклонникам понравилась его меховая шапка, визуально сделавшая его немного выше.

Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр порадовал фанатов стильным нарядом


Пользователи сетей назвали его модным и трудолюбивым мальчиком, который обязательно станет новым чемпионом и продолжит дело Евгения Плющенко. Многие люди вспомнили, что он прекрасно смотрится в модельном бизнесе и даже умеет играть на скрипке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую криптовалюту название именем Ольги Бузовой
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Просмотреть все новости