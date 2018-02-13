Гибридный Range Rover поднялся по лестнице из 999 ступеней к «Небесным вратам»

Лестница к арке «Небесные врата» состоит из 999 ступеней, а её уклон составляет 45 градусов. За рулём автомобиля Range Rover Sport находился известный гонщик Тун Хопинь. Прежде чем подняться на году, ему пришлось проехать серпантин из 99 поворотов. Отмечается, что в рамках проекта «Dragon Challenge» бала продемонстрирована высокая проходимость гибридной модификации внедорожника Range Rover Sport.Осенью 2017 года обновлённый внедорожник Range Rover Sport и его гибридная модификация была выведена на рынок. В подкапотном пространстве гибридного внедорожника установлен силовой агрегат, состоящий из двигателя V4 мощностью 300 лошадиных сил и электрического мотора производительностью 116 «лошадей». Работает агрегат на пару с «автоматом» на 8 скоростей. А литий-ионные батареи имеют ёмкость 13,1 кВт/ч.