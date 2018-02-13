Специалисты ателье Ares Design представили Bentley Mulsanne в кузове купе
На базе Bentley Mulsanne специалисты итальянского ателье Ares Design разработали новое купе в кузове седан. Переработанную новинку представили на открытии нового завода компании Lotus в городе Модене.
Автомобилю Bentley Mulsanne тюнеры полностью переделали заднюю часть, переработка также коснулась и салона. Некоторыми доработками занимались немецкие специалисты из компании Mcchip-DKR, они занимались разработкой новых алюминиевых кузовных панелей для купе.
Под капотом Bentley Mulsanne установлен битурбированный двигатель V8 производительностью 512 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат». Подвергся ли переработке оригинальный силовой агрегат не сообщается.
Стоит отметить, что в прошлом месяце специалисты ателье Ares Design продемонстрировали современную версию автомобиля De Tomaso Pantera 1970 года выпуска, модель разрабатывалась на базе Lamborghini Huracan.
Автомобилю Bentley Mulsanne тюнеры полностью переделали заднюю часть, переработка также коснулась и салона. Некоторыми доработками занимались немецкие специалисты из компании Mcchip-DKR, они занимались разработкой новых алюминиевых кузовных панелей для купе.
Под капотом Bentley Mulsanne установлен битурбированный двигатель V8 производительностью 512 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат». Подвергся ли переработке оригинальный силовой агрегат не сообщается.
Стоит отметить, что в прошлом месяце специалисты ателье Ares Design продемонстрировали современную версию автомобиля De Tomaso Pantera 1970 года выпуска, модель разрабатывалась на базе Lamborghini Huracan.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:05