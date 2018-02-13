Специалисты ателье Ares Design представили Bentley Mulsanne в кузове купе

Автомобилю Bentley Mulsanne тюнеры полностью переделали заднюю часть, переработка также коснулась и салона. Некоторыми доработками занимались немецкие специалисты из компании Mcchip-DKR, они занимались разработкой новых алюминиевых кузовных панелей для купе.Под капотом Bentley Mulsanne установлен битурбированный двигатель V8 производительностью 512 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат». Подвергся ли переработке оригинальный силовой агрегат не сообщается.Стоит отметить, что в прошлом месяце специалисты ателье Ares Design продемонстрировали современную версию автомобиля De Tomaso Pantera 1970 года выпуска, модель разрабатывалась на базе Lamborghini Huracan.