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Специалисты ателье Ares Design представили Bentley Mulsanne в кузове купе

На базе Bentley Mulsanne специалисты итальянского ателье Ares Design разработали новое купе в кузове седан. Переработанную новинку представили на открытии нового завода компании Lotus в городе Модене.

Специалисты ателье Ares Design представили Bentley Mulsanne в кузове купе


Автомобилю Bentley Mulsanne тюнеры полностью переделали заднюю часть, переработка также коснулась и салона. Некоторыми доработками занимались немецкие специалисты из компании Mcchip-DKR, они занимались разработкой новых алюминиевых кузовных панелей для купе.

Под капотом Bentley Mulsanne установлен битурбированный двигатель V8 производительностью 512 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат». Подвергся ли переработке оригинальный силовой агрегат не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлом месяце специалисты ателье Ares Design продемонстрировали современную версию автомобиля De Tomaso Pantera 1970 года выпуска, модель разрабатывалась на базе Lamborghini Huracan.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:05
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