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Ромир: В январе россияне стали тратить в магазинах меньше денег

Россияне стали меньше покупать в торговой сети - падение в январе составило не менее 10%. Эти данные опубликовала исследовательское подразделение компании "Ромир".

Существенное падение покупательной способности россиян выявила группа мониторинга рынка холдинга "Ромир". По результатам исследования было определено, что за январь месяц россияне стали меньше покупать на 10% (- 60 рублей). Такая сумма теперь соответствует падению среднего чека в магазинах; и если ранее он равнялся 587 рублей, то теперь не более 527 рублей.

Ромир: В январе россияне стали тратить в магазинах меньше денег


По этому показателю январь текущего года стал худшим по сравнению с 2015-2017 годами. Более всего он обвалился на Дальнем Востоке (-14%), на Юге России (-13,1% ), в Сибири (-12%). Меньше всего теперь тратят в Поволжье - всего до 453 рублей. В Москве снижение составило почти 8% (698 рублей), в Санкт-Петербурге на 9% (693 рублей). Специалисты считают, что это произошло на фоне стагнации экономики, падения промышленного производства, роста безработицы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:45
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