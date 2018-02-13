Ромир: В январе россияне стали тратить в магазинах меньше денег

Существенное падение покупательной способности россиян выявила группа мониторинга рынка холдинга "Ромир". По результатам исследования было определено, что за январь месяц россияне стали меньше покупать на 10% (- 60 рублей). Такая сумма теперь соответствует падению среднего чека в магазинах; и если ранее он равнялся 587 рублей, то теперь не более 527 рублей.По этому показателю январь текущего года стал худшим по сравнению с 2015-2017 годами. Более всего он обвалился на Дальнем Востоке (-14%), на Юге России (-13,1% ), в Сибири (-12%). Меньше всего теперь тратят в Поволжье - всего до 453 рублей. В Москве снижение составило почти 8% (698 рублей), в Санкт-Петербурге на 9% (693 рублей). Специалисты считают, что это произошло на фоне стагнации экономики, падения промышленного производства, роста безработицы.