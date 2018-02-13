Конкурентная борьба: «Газпром» создает единую международную компанию для экспорта газа

Текущий год станет для "Газпрома" решающим в борьбе за европейский рынок. В этом году некоторые страны Евросоюза строят терминалы по приему сжиженного газа из США, продолжая поиск альтернативных источников углеводородов, взамен российским. Для победы в конкурентной борьбе российскому монополисту теперь необходимы новые формы управления, потому с начала года начинается процесс интеграции Gazprom Germania и «Газпром экспорт». В результате, создается единое международное предприятие с единым центром управления. Этот процесс должен закончиться к 2020 году.По мнению экспертов это создаст условия, когда эффективнее будет осуществляться маркетинг и произойдет увеличение поставок газа. Кроме того, необходимо увеличить объем прокачки голубого топлива "Северным потоком", потому что сейчас он загружен лишь наполовину. На очереди поиск инвесторов для достройку "Северного потока-2", потому что в настоящее время все работы по его строительству осуществляется за средства российских финансовых средств и они уже превысили пол триллиона рублей.