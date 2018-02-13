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Конкурентная борьба: «Газпром» создает единую международную компанию для экспорта газа

С начала 2018 года российский монополист по экспорту газа в Европу начал процесс создания единого экспортного предприятия. Он проходит путем слияния Gazprom Germania и «Газпром экспорт».

Текущий год станет для "Газпрома" решающим в борьбе за европейский рынок. В этом году некоторые страны Евросоюза строят терминалы по приему сжиженного газа из США, продолжая поиск альтернативных источников углеводородов, взамен российским. Для победы в конкурентной борьбе российскому монополисту теперь необходимы новые формы управления, потому с начала года начинается процесс интеграции Gazprom Germania и «Газпром экспорт». В результате, создается единое международное предприятие с единым центром управления. Этот процесс должен закончиться к 2020 году.

Конкурентная борьба: «Газпром» создает единую международную компанию для экспорта газа


По мнению экспертов это создаст условия, когда эффективнее будет осуществляться маркетинг и произойдет увеличение поставок газа. Кроме того, необходимо увеличить объем прокачки голубого топлива "Северным потоком", потому что сейчас он загружен лишь наполовину. На очереди поиск инвесторов для достройку "Северного потока-2", потому что в настоящее время все работы по его строительству осуществляется за средства российских финансовых средств и они уже превысили пол триллиона рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:55
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