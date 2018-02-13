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На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback

Во время дорожных тестов охотники за сенсациями запечатлели новый автомобиль Hyundai i30 Fastback, который будет оснащён 275-сильным агрегатом.

На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback


Заряженная модификация фастбека Hyundai i30 в названии будет иметь приставку N, а под капотом автомобиля будет установлен 2,0-литровый силовой агрегат с наддувом. Двигатель будет работать в тандеме с 6-ступенчатой «механикой». До 100 км/час автомобиль сможет набирать разгон за 6 секунд.

N-версия Hyundai i30 Fastback от стандартной модификации будет отличаться пересмотренной подвеской, усиленной тормозной системой и аэродинамическим обвесом кузова. Также спортивный фастбек будет оснащён другой решёткой радиатора и сдвоенным патрубками выпускной системы.

Предполагается, что официальная презентация N-версии Hyundai i30 Fastback состоится в текущем году, а в продажу новый автомобиль поступит, скорее всего, в следующем году.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:55
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