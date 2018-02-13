На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback

Заряженная модификация фастбека Hyundai i30 в названии будет иметь приставку N, а под капотом автомобиля будет установлен 2,0-литровый силовой агрегат с наддувом. Двигатель будет работать в тандеме с 6-ступенчатой «механикой». До 100 км/час автомобиль сможет набирать разгон за 6 секунд.N-версия Hyundai i30 Fastback от стандартной модификации будет отличаться пересмотренной подвеской, усиленной тормозной системой и аэродинамическим обвесом кузова. Также спортивный фастбек будет оснащён другой решёткой радиатора и сдвоенным патрубками выпускной системы.Предполагается, что официальная презентация N-версии Hyundai i30 Fastback состоится в текущем году, а в продажу новый автомобиль поступит, скорее всего, в следующем году.