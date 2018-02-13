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Близкий друг Людмилы Гурченко обнародовал «надгробную» речь артистки

Близкий друг Людмилы Гурченко Аслан Ахмадов обнародовал видеозапись актрисы и ее «надгробную» речь, которые ранее никто не видел.
Близкий друг Людмилы Гурченко обнародовал «надгробную» речь артистки


Гостем программы «Пусть говорят», которую ведет Дмитрий Борисов, стал продюсер Аслан Ахмадов - близкий друг Людмилы Гурченко.

Мужчина рассказал о Людмиле Марковне и поделился видеозаписью с авто-регистратора, которую ранее никто не видел. В записи Гурченко ездит по городу, рассуждая о жизни.

Также Ахмадов сообщил, что записал так называемую «надгробную» речь актрисы. «Пока рано. Я еще не успела дошить то платье…» - говорит на записи Людмила Марковна.

Продюсер также рассказал о мистических совпадениях, которые происходят с ним после смерти артистки.

«Люди, знайте, что я вас любила, и помните о «черном» дне, он может наступить хоть завтра», - произносит Гурченко в конце записи.

Обнаружил эти уникальные записи Ахмадов случайно, когда решил продать свой автомобиль.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:45
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