Близкий друг Людмилы Гурченко обнародовал «надгробную» речь артистки

Гостем программы «Пусть говорят», которую ведет Дмитрий Борисов, стал продюсер Аслан Ахмадов - близкий друг Людмилы Гурченко.Мужчина рассказал о Людмиле Марковне и поделился видеозаписью с авто-регистратора, которую ранее никто не видел. В записи Гурченко ездит по городу, рассуждая о жизни.Также Ахмадов сообщил, что записал так называемую «надгробную» речь актрисы. «Пока рано. Я еще не успела дошить то платье…» - говорит на записи Людмила Марковна.Продюсер также рассказал о мистических совпадениях, которые происходят с ним после смерти артистки.«Люди, знайте, что я вас любила, и помните о «черном» дне, он может наступить хоть завтра», - произносит Гурченко в конце записи.Обнаружил эти уникальные записи Ахмадов случайно, когда решил продать свой автомобиль.